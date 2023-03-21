Воробьёва Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анна Андреевна

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Место рождения

г. Весьегонск

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Вычислено 1910 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Весьегонск
Рождение ребёнка
18.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович

Бракосочетание
1909

Муж: Воробьев Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1910

Сын: Воробьев Василий Петров

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.

Сын: Воробьев Фёдор Петров

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович

Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.

Сын: Воробьев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович

Люберцы, Люберцы, Московская область
по новому стилю дата рождения: 16.01.1913
Рождение ребёнка
1915

Сын: Воробьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович

Смерть
1957
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