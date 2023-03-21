Воробьёва Анна Андреевна
Место рожденияг. Весьегонск
Дата рожденияДо 1895
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Весьегонск
Рождение ребёнка
18.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1910
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович
Верхнее Мячково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович
Люберцы, Люберцы, Московская область
по новому стилю дата рождения: 16.01.1913
Рождение ребёнка
1915
Сын: Воробьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Пётр Федорович
Смерть
1957