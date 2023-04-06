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Карасёв Иосиф Иоанников

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Место рождения

Средние Мармыжи, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

01.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Карасёв Аникант Фёдоров

Мать: Карасёва Устиния Андреева

Средние Мармыжи, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.10.1847 ст.

Жена: Праскева Пантелеева

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.

Сын: Карасёв Феодор Иосифов

Мать ребёнка: Карасёва Параскева Пантелеева

Мармыжи, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.11.1905 ст.
Средние Мармыжи, Плавский муниципальный район, Тульская область
от старости
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