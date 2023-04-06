Карасёв Иосиф Иоанников
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти01.11.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Карасёв Аникант Фёдоров
Бракосочетание
27.10.1847 ст.
Жена: Праскева Пантелеева
Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1855 ст.
Мать ребёнка: Карасёва Параскева Пантелеева
Мармыжи, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.11.1905 ст.
от старости