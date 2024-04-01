Hersh (Lang) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hersh (Lang) Anna Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1773

Дата смерти

08.08.1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Hersh Heinrich

Отец ребёнка: Hirsch Elias

Бракосочетание
Около 19.02.1790

Муж: Hirsch Elias

Рождение ребёнка
20.07.1794

Сын: Hersh Elias Jr.

Отец ребёнка: Hirsch Elias

Смерть
08.08.1794
Похороны
Неизвестно

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