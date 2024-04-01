Hersh (Lang) Anna Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1773
Дата смерти08.08.1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Hersh Heinrich
Отец ребёнка: Hirsch Elias
Бракосочетание
Около 19.02.1790
Муж: Hirsch Elias
Рождение ребёнка
20.07.1794
Сын: Hersh Elias Jr.
Отец ребёнка: Hirsch Elias
Смерть
08.08.1794
Похороны
Неизвестно