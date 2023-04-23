Чакилева Анна Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакилева Анна Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чакилев Давид Саввин

Рождение ребёнка
18.06.1848 ст.

Сын: Чакилев Тимофей Давидов

Отец ребёнка: Чакилев Давид Саввин

Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#17
Смерть
Неизвестно

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