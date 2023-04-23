Чакилева Анна Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чакилев Давид Саввин
Рождение ребёнка
18.06.1848 ст.
Отец ребёнка: Чакилев Давид Саввин
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#17
Смерть
Неизвестно