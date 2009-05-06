Варенников Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенников Валентин Иванович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

06.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1923
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
С 1938
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1969 по 1973
Германия
Место жительства
С 1973 по 1979
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1979 по 2009
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
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