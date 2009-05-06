Варенников Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения15.12.1923
Дата смерти06.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Место жительства
С 1938
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1969 по 1973
Германия
Место жительства
С 1973 по 1979
Прикарпатский ВО
Место жительства
С 1979 по 2009
Смерть
06.05.2009