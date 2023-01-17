Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Феофилактович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Феофилактович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно