Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Феофилактович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Феофилактович

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Феофилактович

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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