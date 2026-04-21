Михлюк Сергей Николаевич

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.12.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Могилевская область, Беларусь
Смерть
12.08.2020
Бобруйск, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Могилевская область, Беларусь