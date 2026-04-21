Михлюк Сергей Николаевич 22.09.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михлюк Сергей Николаевич

Автор
СК
Кузнецов С.

мужской, родился 22.09.1961, Могилевская область, Беларусь

умер 12.08.2020, Бобруйск, Могилёвская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская область, Беларусь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бобруйск, Могилёвская область

Рождение ребёнка
01.12.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Могилевская область, Беларусь

Смерть
12.08.2020
Бобруйск, Могилёвская область

Причина смерти: Медицинская проблема

Похороны
Неизвестно
Могилевская область, Беларусь

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