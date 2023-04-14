Савостиков Дмитрий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1882 ст.
Сын: Савостиков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Савостикова Мария Лаврентьевна
Военная служба
1882 ст.
Отставной унтер-офицер.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно