Петрова (Обсокова) Василиса Ильинична
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рождения02.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Петров Никанор Кириллович
Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.
Дочь: Матрона Кирилловна
Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно