Петрова (Обсокова) Василиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Обсокова) Василиса Ильинична

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

02.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Петров Никанор Кириллович

Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.10.1901 ст.

Дочь: Матрона Кирилловна

Отец ребёнка: Петров Кирилл Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Кирилл Дормидонтович

Смерть
Неизвестно
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