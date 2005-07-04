Зарубин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1992
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1993
Сын: Зарубин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Николаева Елена Олеговна
Рождение ребёнка
04.07.2005
Дочь: Зарубина Ангелина Алексеевна
Мать ребёнка: Николаева Елена Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Елена Олеговна