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Зарубин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарубин Виктор Конствнтинович

Мать: Тиханова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1992

Сын: Зарубин Роман Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1993

Сын: Зарубин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Николаева Елена Олеговна

Рождение ребёнка
04.07.2005

Дочь: Зарубина Ангелина Алексеевна

Мать ребёнка: Николаева Елена Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Елена Олеговна

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