Дроздов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1945
Дата смерти02.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1945
Бракосочетание
21.12.1968
Крестовка, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1969
Сын: Дроздов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1981
Дочь: Полковникова (Дроздова) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна
Смерть
02.01.2022