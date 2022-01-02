Дроздов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1945

Дата смерти

02.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1945

Отец: Дроздов Александр Александрович

Мать: Дроздова (Попова) Ольга Васильевна

Бракосочетание
21.12.1968

Жена: Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна

Крестовка, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1969

Сын: Дроздов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.1981

Дочь: Полковникова (Дроздова) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Дроздова (Цибизова) Жанна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.01.2022
Москва, город федерального значения Москва

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