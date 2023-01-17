Ахметова (Хамидуллина) Минсафа
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти?.10.1990
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Хамидуллин Хамидулла
Мать: не указана
Бракосочетание
1911
Муж: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
01.06.1923
Дочь: Низамутдинова Факита
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
11.09.1925
Дочь: Альбеева Магури
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
16.01.1928
Дочь: Хилажева Миннигуль
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ахметов Харун
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Роза
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Рождение ребёнка
1940
Сын: Ахметова Азат
Отец ребёнка: Ахметов Шакир
Смерть
?.10.1990
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно