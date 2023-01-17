Ахметова (Хамидуллина) Минсафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Хамидуллина) Минсафа

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Место рождения

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Хамидуллин Хамидулла

Мать: не указана

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1911

Муж: Ахметов Шакир

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ахметов Габдель-Насир

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1923

Дочь: Низамутдинова Факита

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Рождение ребёнка
11.09.1925

Дочь: Альбеева Магури

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1928

Дочь: Хилажева Миннигуль

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ахметов Харун

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Роза

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ахметова Азат

Отец ребёнка: Ахметов Шакир

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.10.1990
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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