Хабиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабиба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Абдулей углы

Мать: Айша

Смерть
Неизвестно
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