Молостов Никита Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМолостов Никита

Молостов Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

им
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Никитин (Молостов) Герман Никитич

Мать ребёнка: не указана

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Иммиграция
1921
Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1921

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