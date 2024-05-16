Молостов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1909
Сын: Никитин (Молостов) Герман Никитич
Мать ребёнка: не указана
Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Иммиграция
1921
Тюрлема, Козловский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1921