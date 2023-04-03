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Лютова (Бек) Карина Максимовна
Лютова (Бек) Карина Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1992
Пол
Женский
Отец
Бек Максим Михайлович
1974 г.р.
Мать
Бек (Савоськина) Юлия Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1992
Отец:
Бек Максим Михайлович
Мать:
Бек Юлия Александровна
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