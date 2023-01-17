Сидорова (Митрополова) Феофания (Елена) Николаевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти09.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1860
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1860 по 1865
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1865 по 1888
Смерть
09.02.1888