Сидорова (Митрополова) Феофания (Елена) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Митрополова) Феофания (Елена) Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

09.02.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1860
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1860 по 1865
Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1865 по 1888
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.02.1888
Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
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