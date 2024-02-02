Бежанов Даг/ыла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бежан
Рождение ребёнка
21.11.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Абылькъадыр Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Дзадзухан Дагуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Бубакьыр Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бежанов Сольман Дагулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно