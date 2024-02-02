Бежанов Даг/ыла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Даг/ыла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бежан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Бежанов Кьарим Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Абылькъадыр Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Умар Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бежанова Дзадзухан Дагуловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Бубакьыр Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Сольман Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов П/ат/а Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бежанов Г/азиз Дагулович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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