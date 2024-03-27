Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Мать: Гуревич Цвирка
Дочь: Элиасова Ревекка
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Дочь: Элиасов Ревекка Леонтьевна
Отец ребёнка: Шленкевич Левонтий (Лейба)
Сын: Шленкевич Лазарь Леонтьевич
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Сын: Шленкевич Моисей
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Сын: Шленкевич Борис
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Сын: Шленкевич Борис
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Сын: Шленкевич Борис
Отец ребёнка: Шленкевич Левонтий (Лейба)
Дочь: Бормашенко Хая
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Сын: Шленкевич Рафаил
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич
Дочь: Принятина Маланья
Отец ребёнка: Шленкевич Леонтий (Лейба) Израилевич