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Закиров Фанис Рауфович
Закиров Фанис Рауфович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1767
Пол
Мужской
Отец
Закиров Рауф Минегараевич
1941 г.р.
Мать
Туктамышева Васима Тауфиковна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1767
Отец:
Закиров Рауф Минегараевич
Мать:
Туктамышева Васима Тауфиковна
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