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Закиров Фанис Рауфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1767

Отец: Закиров Рауф Минегараевич

Мать: Туктамышева Васима Тауфиковна

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