Молоствова (Билюкова) Акулина Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Билюков Максим Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1863 ст.
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
дочь крестьянина собственника Сапожковского уезда дер. Константиновка Максима Михайловича Билюкова
Смерть
Неизвестно