Молоствова (Билюкова) Акулина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоствова (Билюкова) Акулина Максимовна

Место рождения

Константиновка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Билюков Максим Михайлович

Мать: не указана

Константиновка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1863 ст.

Муж: Молоствов Федор Афанасьевич

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
дочь крестьянина собственника Сапожковского уезда дер. Константиновка Максима Михайловича Билюкова
Смерть
Неизвестно

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