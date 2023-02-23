Колотушкина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотушкина Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1863

Сын: Колотушкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Колотушкин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотушкин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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