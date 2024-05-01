Мажаров Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения25.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1966
Мать ребёнка: Мажарова Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
23.06.1972
Дочь: Мышкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Мажарова Раиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мажарова Раиса Егоровна