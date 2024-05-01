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Мажаров Иван Максимович

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1943

Отец: Мажаров Максим Прокопьевич

Мать: Мажарова Ефросинья Николаевна

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Уфимский уезд, Карауловская волость. Карауловка, с. при реч. Симок, прос. дор., вол., правл., церковь (постр. в 1880 г.), церковно-приходская школа, 3 мануф. и 3 бак. лав. Род занятий: Земледелие, руб... Показать все
Рождение ребёнка
12.06.1966

Сын: Мажаров Виталий Иванович

Мать ребёнка: Мажарова Раиса Егоровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.06.1972

Дочь: Мышкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Мажарова Раиса Егоровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мажарова Раиса Егоровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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