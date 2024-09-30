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Ракканен Адам Иванович

Место рождения

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1844

Отец: Ракканен Иван Матвеевич

Мать: (Паяри) Ева Ивановна

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракканен (Рокка) Елена Петровна

Рождение ребёнка
09.07.1888

Дочь: Рокка (Ракканен) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Ракканен (Рокка) Елена Петровна

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.12.1892

Сын: Ракканен Иван Адамович

Мать ребёнка: Ракканен (Рокка) Елена Петровна

Аропаккузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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