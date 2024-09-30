Ракканен Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1844
Отец: Ракканен Иван Матвеевич
Мать: (Паяри) Ева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Рокка (Ракканен) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Ракканен (Рокка) Елена Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1892
Мать ребёнка: Ракканен (Рокка) Елена Петровна
Смерть
Неизвестно