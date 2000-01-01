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Гаврилов Дмитрий Васильевич
Гаврилов Дмитрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1939
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Василий Гурьянович
1901 г.р.
Мать
Гаврилова Любовь
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец:
Гаврилов Василий Гурьянович
Мать:
Гаврилова Любовь
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