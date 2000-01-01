Эрегиресс Валерна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭрегиресс Валерна

Эрегиресс Валерна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.69

Дата смерти

05.12.70

Пол

Женский

Отец

30 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.69

Отец: Эрегиресс Олексор

Мать: не указана

Смерть
05.12.70
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close