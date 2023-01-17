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Михайлов Юрий Григорьевич

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.03.1928

Дата смерти

06.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928

Отец: Михайлов Григорий Владимирович

Мать: Михайлова Александра Васильевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1950

Жена: Михайлова Валентина Прохоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Михайлов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.12.1953

Сын: Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1963

Сын: Михайлов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
06.08.1966
Холмск, Холмский, Сахалинская область
рак надпочечников
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