Михайлов Юрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1928
Дата смерти06.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1928
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
11.03.1951
Сын: Михайлов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Сын: Михаил Юрьевич
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна
Рождение ребёнка
12.03.1963
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Прохоровна
Смерть
06.08.1966
Холмск, Холмский, Сахалинская область
рак надпочечников