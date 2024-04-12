Евдоким Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Дмитрий Алексеев
Мать: Мать Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Евдокимов
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Смерть
После 1870