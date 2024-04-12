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Евдоким Дмитриев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Дмитрий Алексеев

Мать: Мать Василий Дмитриев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Селедкин Федор Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Евдокимов

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Смерть
После 1870
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