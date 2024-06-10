Косинов Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Косинов Николай Иванович

Автор
МЕ
Ермакова М.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Косинов Иван Александрович1900 г.р.
Мать
Косинова Анна Ивановна1901 г.р.
Дети
(Косинова) Лариса НиколаевнаНеизвестно г.р.
(Косинова) Светлана НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косинов Иван Александрович

Мать: Косинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косинова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косинова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Юлия

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