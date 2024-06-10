Косинов Николай Иванович
мужской, родился Неизвестно
ОтецКосинов Иван Александрович1900 г.р.
МатьКосинова Анна Ивановна1901 г.р.
Дети
(Косинова) Лариса НиколаевнаНеизвестно г.р.
(Косинова) Светлана НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косинов Иван Александрович
Мать: Косинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косинова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косинова) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Юлия