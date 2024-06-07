(Жена 1) Вера Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти05.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Фомин (Фомич)
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Германов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Фомин (Фомич)
Смерть
05.01.1894
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область