(Жена 1) Вера Фотиева 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жена 1) Вера Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

05.01.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1849 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Фомин (Фомич)

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Германов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Фомин (Фомич)

Смерть
05.01.1894
д. Лейкино, Глинковский р-он, Смоленской обл., Смоленская область

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