Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1816 и 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1815 или 1816
Сын: Акинин Николай
Отец ребёнка: Акинин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Иван
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827