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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1816 и 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 или 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Акинин Иван

Рождение ребёнка
1815 или 1816

Сын: Акинин Николай

Отец ребёнка: Акинин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Иван

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827
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