Калимбет Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калимбет Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калимбет) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Калимбет Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калимбет) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Калимбет Владимир

Рождение ребёнка
26.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калимбет Владимир

Смерть
Неизвестно

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