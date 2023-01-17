Кабанова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кабанов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Кабанов Матвей Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно