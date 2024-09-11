Настасья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Батазов Ефим Матвеев
Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии