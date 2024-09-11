Настасья Дмитриева 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Дмитриева

Настасья Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Батазов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Батазов Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Батазов Ефим Матвеев

Отец ребёнка: Батазов Матвей Кузьмин

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
Неизвестно
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.