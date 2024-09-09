Жена Тита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудзько Тит Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудзько Наум Титович
Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович
Бозок, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович
Смерть
Неизвестно