Жена Тита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Тита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудзько Тит Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудзько Наум Титович

Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Рудзько Самуил Титович

Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович

Бозок, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рудзько Владимир Титович

Отец ребёнка: Рудзько Тит Павлович

Смерть
Неизвестно

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