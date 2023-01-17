Попутникова Пелагея
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Беспалова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Попутников Василий
Рождение ребёнка
28.01.1913
Сын: Попутников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Попутников Василий
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: Котова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Попутников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попутников Василий
Смерть
1946