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Попутникова Пелагея

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Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Беспалова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Попутников Василий

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1913

Сын: Попутников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Попутников Василий

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: Котова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Попутников Василий

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попутников Василий

Смерть
1946
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