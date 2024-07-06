Сочнева Нина Николаевна 04.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сочнева Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1978

Сын: Сочнев Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1985

Дочь: Сочнева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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