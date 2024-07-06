Сочнева Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1978
Сын: Сочнев Сергей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1985
Дочь: Сочнева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности