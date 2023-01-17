Гаврилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1938

Дата смерти

Около 2018

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Алла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Роман Александрович

Мать ребёнка: Гаврилова Алла Николаевна

Смерть
Около 2018
Похороны
Неизвестно
Улыбышево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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