Гаврилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1938
Дата смертиОколо 2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Алла Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Роман Александрович
Мать ребёнка: Гаврилова Алла Николаевна
Смерть
Около 2018
Похороны
Неизвестно
Улыбышево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область