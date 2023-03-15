Фроликова (Абыграйкина) Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова (Абыграйкина) Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абыграйкин Степан Афонасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1919

Сын: Фроликов Николай Петрович

Отец ребёнка: Фроликов Петр Устинович

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Петр Устинович

Смерть
Неизвестно
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