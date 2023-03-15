Фроликова (Абыграйкина) Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абыграйкин Степан Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1919
Сын: Фроликов Николай Петрович
Отец ребёнка: Фроликов Петр Устинович
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно