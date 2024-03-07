Резвых Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1985
Дочь: Резвых Анна Владимировна
Мать ребёнка: Резвых Лидия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резвых Василий Владимирович
Мать ребёнка: Резвых Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резвых Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно