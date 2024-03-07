Резвых Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвых Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1985

Дочь: Резвых Анна Владимировна

Мать ребёнка: Резвых Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резвых Василий Владимирович

Мать ребёнка: Резвых Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резвых Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно
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