Барышев Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Барышева) Антонина
Мать ребёнка: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышев Леонид
Мать ребёнка: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно