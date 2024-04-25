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Барышев Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Барышева) Антонина

Мать ребёнка: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышев Леонид

Мать ребёнка: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышева (Смирнова) Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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