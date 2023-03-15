Мелихова (Игнаток) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1968
Дата смерти2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968
Отец: Игнаток Николай Григорьевич
Мать: Игнаток Нина
Рождение ребёнка
Около 18.04.1986
Отец ребёнка: Мелихов Олег
Рождение ребёнка
31.01.1989
Дочь: Чичкова Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Мелихов Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Олеговна
Отец ребёнка: Мелихов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мелихов Олег
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2021
Причина смерти: "врачебная халатность"