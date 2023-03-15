Мелихова (Игнаток) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Игнаток) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1968

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1968

Отец: Игнаток Николай Григорьевич

Мать: Игнаток Нина

Рождение ребёнка
Около 18.04.1986

Сын: Мелихов Сергей Олегович

Отец ребёнка: Мелихов Олег

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1989

Дочь: Чичкова Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Мелихов Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Мелихов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Олег

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2021
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: "врачебная халатность"
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