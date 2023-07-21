Сергеева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Нg
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Гришина Антонина Григорьевна

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