Малышев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Малышева Воля Николаевна
Мать ребёнка: Малышева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1929
Дочь: Репина Майя Николаевна
Мать ребёнка: Малышева Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно