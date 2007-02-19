Малышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1924

Жена: Малышева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Малышева Воля Николаевна

Мать ребёнка: Малышева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1929

Дочь: Репина Майя Николаевна

Мать ребёнка: Малышева Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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