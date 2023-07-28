Павлов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения15.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.2000
Дочь: Головань (Павлова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
23.04.2005
Дочь: Бережнова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна
Рождение ребёнка
05.08.2013
Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна