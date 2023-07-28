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Павлов Дмитрий

Место рождения

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
17.05.2000

Дочь: Головань (Павлова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.04.2005

Дочь: Бережнова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.08.2013

Сын: Павлов Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Павлова (Терехова) Елена Викторовна

Сольцы, Солецкий муниципальный район, Новгородская область

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