Миронов Василий Михайлович 14.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миронов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БО
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Миронов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Бракосочетание
19.01.1950

Жена: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.1950

Сын: Миронов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Рождение ребёнка
22.08.1954

Сын: Миронов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Смерть
19.06.1993

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