Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Коваленко Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Мотя Акимовна
Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Сергей Акимович
Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно