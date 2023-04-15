Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Коваленко Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Мотя Акимовна

Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Сергей Акимович

Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Иван Акимович

Отец ребёнка: Коваленко Аким Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Аким Никифорович

Смерть
Неизвестно
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