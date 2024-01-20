Харченко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко (Харченко) Галина

Отец ребёнка: Харченко Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Александр

Отец ребёнка: Харченко Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Володя

Отец ребёнка: Харченко Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Юрий

Смерть
Около 2016

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