Харченко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Галина
Отец ребёнка: Харченко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Александр
Отец ребёнка: Харченко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Володя
Отец ребёнка: Харченко Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харченко Юрий
Смерть
Около 2016