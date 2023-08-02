Кононенко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кононенко Фёдор

Мать: Кононенко Татьяна

Смерть
1992
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