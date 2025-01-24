Иванов Борис Николаевич 25.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1925

Дата смерти

26.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Валентина

Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Галина

Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Зоя Иванова/

Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переход (Переход) Варвара

Смерть
26.05.1981

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