Иванов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1925
Дата смерти26.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Валентина
Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Галина
Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Зоя Иванова/
Мать ребёнка: Переход (Переход) Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1981