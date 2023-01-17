Головин Анисим Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смерти04.02.1774 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: Головин Осип Павлович
Мать: - Елена Антиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Головина Мареомия Анисимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Мареомия Родионовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Головина Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Мареомия Родионовна
Смерть
04.02.1774 ст.