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Головин Анисим Осипович

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Место рождения

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

04.02.1774 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: Головин Осип Павлович

Мать: - Елена Антиповна

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Головина Мареомия Анисимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Мареомия Родионовна

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Головина Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Мареомия Родионовна

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.1774 ст.
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